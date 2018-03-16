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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 11:41 16.03.2018 - 11:41

Берлин. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что участникам переговоров по внесению возможных изменений в иранскую ядерную программу в Вене будет непросто достичь общей позиции, сообщает в пятницу немецкая газета "Хандельсблатт".

"Переговоры на этот раз будут сложными и затянутыми", - сказал А.Аракчи перед встречей по иранскому атому, которая состоится позднее в пятницу в австрийской столице.

Накануне переговоры, посвященные возможным изменениям в соглашение с Тегераном, состоялись в Берлине.

Соглашение "шестерки" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция и США при президенте Бараке Обаме) с Ираном было достигнуто в июле 2015 года и впоследствии одобрено Совбезом ООН.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл его "плохим" и заявлял о намерениях выйти из него. Ранее на этой неделе он уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с которым существовали серьезные разногласия по вопросу иранской ядерной программы.

Против пересмотра соглашения решительно выступают Россия и Китай, Иран заявил, что Д.Трамп пытается изменить те договоренности, которые пересмотру не подлежат.

Тэ эф бп

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