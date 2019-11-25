Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 8:30

Гонконг. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи возвращается в Северную Корею после визита в Россию, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источник.

По его данным, в понедельник Цой Сон Хи вылетела в Пхеньян из Пекина, куда ранее прибыла из России. На родину она возвращается на борту самолета авиакомпании Air China.

По информации агентства, северокорейский дипломат никаких переговоров с китайскими официальными лицами в ходе остановки в Пекине не провела.

На прошлой неделе Цой Сон Хи посетила Москву. В ходе визита она провела первый раунд стратегического диалога РФ-КНДР с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым, а также была принята министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В МИД РФ заявили, что Россия и КНДР договорились наращивать взаимодействие с целью урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!