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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 10:55 04.10.2018 - 10:55

Токио. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерных вооружений и переговоров с США, планирует посетить Россию и Китай с официальным визитом, сообщает в четверг агентство "Киодо".

По его информации, Цой Сон Хи вылетела из Пхеньяна в Пекин, а затем направится в Россию.

"Киодо" отмечает, что власти КНДР не говорили публично о целях поездки Цой Сон Хи.

Агентство напоминает, что это зарубежная поездка пройдет на фоне ожидающегося визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, который должен прибыть в Пхеньян в воскресенье, 7 октября

Отмечается, что коллегой Цой Сон Хи с американской стороны считается спецпредставитель госдепа США по Северной Корее Стивен Бигун.

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