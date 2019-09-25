Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 23:22

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Санкции, введённые США в отношении центрального банка Ирана, препятствуют работе механизмов выполнения обязательств в рамках СВПД, включая INSTEX, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Они препятствуют работе любых механизмов, которые могли бы обеспечить выполнение тех обязательств, которые брало международное сообщество в контексте урегулирования ядерной проблемы", - сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, препятствуют ли санкции в отношении ЦБ Ирана работе INSTEX.

Он отметил, что смысл обязательств участников СВПД заключается в том, чтобы выполнение Ираном своих обязательств сопровождалось снятием санкций.

"Проблема заключается не только в юридических аспектах американских санкций, но и в том, что сами санкций как инструмент создают огромную неопределенность для деятельности компаний, которые имеют в Иране бизнес, готовы работать. Ни для кого не секрет, что они опасаются, что могут подвергнуться незаконным американским санкциям", - подчеркнул замминистра.

Россия будет продолжать настаивать на том, что любое решение вопроса и сохранение СВПД должно быть сопряжено с деконструкцией санкционного механизма, выстроенного после того, как США решили выйти из сделки, добавил он.

В минувшую пятницу управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении Центрального банка Ирана и Национального фонда развития этой страны (НФРИ).

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