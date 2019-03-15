Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - У стран ЕАЭС и ЕС есть разница в менталитетах, которую следует преодолеть, заявил в пятницу в Брюсселе замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Есть такой факт, который редко упоминается в экономических дискурсах, как сближение менталитетов. ЕС - это замес менталитетов, тем не менее, есть менталитет Евросоюза" - заявил А.Панкин, отметив, что общий менталитет был и внутри СССР.
"Между Евросоюзом и нынешним состоянием нашего евразийского союза все-таки есть разница в менталитетах, которую надо преодолевать", - сказал он на конференции "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого океана".
А.Панкин отметил, что географическое соседство важно для интеграции государств и союзов.
"Мы географически связаны с ЕС. Соседей, как известно, не меняют", - добавил он.
"Любая интеграция происходит между сопредельными государствами, потому что они зависят друг от друга географически" - подчеркнул он.
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