Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 11:13

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - У стран ЕАЭС и ЕС есть разница в менталитетах, которую следует преодолеть, заявил в пятницу в Брюсселе замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Есть такой факт, который редко упоминается в экономических дискурсах, как сближение менталитетов. ЕС - это замес менталитетов, тем не менее, есть менталитет Евросоюза" - заявил А.Панкин, отметив, что общий менталитет был и внутри СССР.

"Между Евросоюзом и нынешним состоянием нашего евразийского союза все-таки есть разница в менталитетах, которую надо преодолевать", - сказал он на конференции "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого океана".

А.Панкин отметил, что географическое соседство важно для интеграции государств и союзов.

"Мы географически связаны с ЕС. Соседей, как известно, не меняют", - добавил он.

"Любая интеграция происходит между сопредельными государствами, потому что они зависят друг от друга географически" - подчеркнул он.

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