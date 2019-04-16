Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 4:18

Гонконг. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в ходе встречи с южнокорейским коллегой Чо Хён подтвердил подготовку к встрече президента Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает "Ренхап".

Вице-министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил журналистам в понедельник, что его российский коллега Владимир Титов подтвердил ранее сделанное Кремлем заявление о том, что Москва уже давно готовится к первому российско-северокорейскому саммиту.

Комментируя свои переговоры с В.Титовым, Чо Хен отметил, что Москва выразила готовность играть активную роль в ответ на призыв Южной Кореи к продолжению сотрудничества в усилиях Сеула по денуклеаризации и прочному миру на Корейском полуострове.

В.Титов и его южнокорейский коллега Чо Хён провели в понедельник раунд стратегического диалога, в ходе которого рассмотрели проблематику Корейского полуострова.

До встречи замглав российского и южнокорейского МИДа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи главы российского государства и лидера КНДР.

"Я могу подтвердить, что встреча готовится. Действительно, мы об этом говорим давно", - сказал Д.Песков.

Он пообещал проинформировать дополнительно журналистов, "как только будет полная ясность по срокам и месту проведения этой встречи".

"Пока чего-либо конкретного мы вам сказать не можем", - отметил Д.Песков.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что встреча В.Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе.

"Президент России В.Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", - сообщили источники, знакомые с отношениями между Россией и Северной Кореей.

"Шансы того, что приблизительно в это время может пройти саммит России-КНДР, достаточно высоки", - отметил источник.

Один из собеседников агентства предположил, что В.Путин, скорее всего, совершит поездку в дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.

Еще один источник заявил, что саммит лидеров России и КНДР может состояться как после, так и до форума в Пекине.

Эксперты полагают, что местом встречи В.Путина и Ким Чен Ына может стать Владивосток, но не исключают, что она может пройти и в других российских городах.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.

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