Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 0:02

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил в четверг вечером в Брюсселе российским журналистам, что подчеркивал в беседах со своими партнерами на третьей Брюссельской конференции по Сирии важность для политического урегулирования работы астанинской тройки - Турции, Ирана и РФ.

"Пока в предварительном плане мы намечаем проведение очередной встречи (астанинского формата - ИФ) высокого уровня по Сирии (уровень заместителей министров) в Астане в апреле. Конкретные даты будем согласовывать позднее", - заявил замглавы МИД РФ.

Это будет 12 встреча такого уровня, уточнил высокопоставленный российский дипломат.

"Благодаря действиям этой тройки, благодаря нашей слаженной работе в астанинском формате удалось реально преодолеть насилие, удалось реально приступить к тому, чтобы были контакты между противоборствующими сторонами", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, "астанинский формат сегодня работает как никогда активно". Он напомнил, что недавно прошла встреча на высшем уровне в Сочи, и это четвертая встреча за сравнительно короткий период.

Он подчеркнул важность координации позиций участников этого формата для борьбы против террористических группировок. Он, в частности, указал на ситуации в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

С.Вершинин в ходе своих консультаций в Брюсселе со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном обсуждал, в том числе, и значение астанинского формата для продвижения переговоров в Женеве.

"Астанинский формат востребован", - подчеркнул С.Вершинин.

1ов гс

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