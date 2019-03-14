Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 0:02

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил в четверг вечером в Брюсселе российским журналистам, что все его собеседники на третьей Брюссельской конференции по Сирии подчеркивали необходимость начала работы сирийского конституционного комитета.

Этому были посвящены его беседы со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном, с американским представителем по Сирии Джеймсом Джеффри и представителями ряда делегаций.

"Не раскрывая сейчас деталей идущего политического и дипломатического взаимодействия, могу сказать, что мы значительно продвинулись по пути, чтобы завершить в скорейшее время формирование конституционного комитета. Мы делаем это в координации трех стран-гарантов - Ирана, Турции и России, а также в тесной координации со спецпредставителем генсекретаря ООН. Я оптимистично настроен, что касается быстрого, эффективного и результативного завершения нашей совместной работы, которая позволит запустить этот конституционный комитет", - сказал С.Вершинин.

Он счел важным добавить, что "хорошо и устойчиво работает российско-сирийская межправкомиссия". С.Вершинин считает, что конкретная работа по постконфликтному обустройству Сирии ведется именно этой комиссией, на которую выносятся очень практические вопросы двустороннего экономического сотрудничества, и это то, что сейчас нужно.

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