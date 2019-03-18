Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 10:50

*** 22 марта пройдут российско-японские консультации по безопасности с участием Рябкова

Токио. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов проведут 21 марта в Москве переговоры, посвященные проблеме заключения мирного договора между Токио и Москвой, говорится в заявлении МИД Японии.

Кроме этого, 22 марта запланирован очередной, 10-й раунд российско-японских консультаций в сфере безопасности. По информации МИД Японии, с японской стороны во встрече примет участие Т.Мори, а с российской - замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а также представители Минобороны России. На консультациях стороны обсудят взаимодействие Токио и Москвы в области поддержания стабильности и безопасности, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй Мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

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