Замглавы Минобороны Ирана и замначальника Генштаба ВС РФ обсудили вопросы борьбы с терроризмом

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 18:30

(повтор с исправлением в заголовке)

Дубай. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны Ирана Касем Тагизаде провел встречу с заместителем начальника Генштаба ВС РФ Игорем Осиповым, на которой приветствовал стратегическое сотрудничество Тегерана и Москвы в борьбе с терроризмом, сообщает в среду агентство "Тасним".

К.Тагизаде в ходе переговоров описал это сотрудничество как успешную модель урегулирования региональных и международных кризисов. Он также указал на готовность Тегерана расширить военное и оборонное сотрудничество с Москвой во всех сферах, сообщает агентство.

Также К.Тагизаде назвал решение Соединенных Штатов о выводе войск из Сирии провалом в политике президента США Дональда Трампа.

"Бригадный генерал Тагизаде также заявил, что решение Вашингтона вывести американские войска из Сирии обозначает еще одно поражение для неразумной политики Дональда Трампа в регионе", - отмечает агентство.

Делегация министерства обороны РФ во главе с И.Осиповым прибыла в Иран 24 декабря. В Минобороны РФ отметили, что делегация прибыла "для участия во втором заседании Российско-Иранской рабочей группы по реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве".

В минувший вторник И.Осипов встретился с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

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