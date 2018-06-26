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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:44 26.06.2018 - 16:44

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - США сожалеют в связи с позицией России, отказавшейся сохранить в ООН совместный механизм по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, заявил во вторник замгоссекретаря США Джон Салливан.

"Мы очень сожалеем, что Россия наложила вето на предложение о продлении деятельности совместного механизма", - заявил он на конференции ОЗХО. Также Дж.Салливан раскритиковал позицию РФ в самом ОЗХО в том, что касается расследования предполагаемых случаев применения химоружия в Сирии.

Американский дипломат поддержал идею о предоставлении ОЗХО мандата на определение виновных в химатаках в Сирии и выразил уверенность, что организация способна справиться с этой задачей.

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