Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 16:22

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл прибыл в среду в Конгресс США для дачи показаний членам трех комитетов палаты представителей США в рамках процедуры импичмента, пишет газета The Hill.

Хейл будет давать показания членам трех комитетов: по разведке, по надзору и по иностранным делам, за закрытыми дверями.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы из трех комитетов в палате представителей США 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".

В понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Накануне конгрессмены обнародовали стенограмму показаний бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, а также постпреда США в ЕС Гордона Сондланда.

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