Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 4:15

(расширенная версия, добавлена информация российского посольства в США)

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Замгоссекретаря США Дэвид Хейл и посол РФ Анатолий Антонов в Вашингтоне проведут во вторник рабочую встречу, сообщает госдепартамент.

"В 13:00 по местному времени (20:00 по мск) заместитель госсекретаря Хейл посетит рабочий обед, организуемый послом России в США Анатолием Антоновым в Вашингтоне", - говорится в распространённом сообщении.

В свою очередь в пресс-службе посольства РФ в США подтвердили "Интерфаксу", что встреча Антонова и Хейла состоится 1 октября в Вашингтоне.

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