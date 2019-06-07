Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 17:20

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон намерена встретиться с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым на следующей неделе, сообщает в пятницу госдеп.

"Во время визита в Прагу она также встретится со своим российскими коллегой замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить вопросы безопасности, интересующие обе стороны", - говорится в сообщении.

Томпсон будет находиться в Праге с 10 по 12 июня.

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