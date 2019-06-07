Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 17:36

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон намерена встретиться с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым на следующей неделе, сообщает в пятницу госдеп.

"Во время визита в Прагу она также встретится со своим российскими коллегой замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить вопросы безопасности, интересующие обе стороны", - говорится в сообщении.

Вопросы, которые планируется обсудить, как ожидается, включат в себя выстраивание диалога по стратегической безопасности, что обсуждалось госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Сочи в мае, сообщает госдеп.

Томпсон в Праге примет участие в конференции по безопасности космоса Пражского института исследований в области безопасности. Она пробудет в столице Чехии с 10 по 12 июня и планирует там встретиться с "ключевыми международными фигурами", отмечает госдеп.

Последняя встреча Рябкова и Томпсон состоялась 31 января 2019 года.

По итогам встречи с Томпсон в Пекине на полях конференции "ядерной пятерки" Рябков сообщил что, "США заняли совершенно деструктивную позицию" по ДРСМД на фоне давно принятого решения о выходе из договора.

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