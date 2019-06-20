Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 7:10

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон во время слушаний в Конгрессе по утверждению ее кандидатуры на должность не рассказала о своей дружбе с бывшим молодым человеком Марии Бутиной - Полом Эриксоном, пишет The Washington Post.

"Томпсон и ее муж имели связи с Полом Эриксоном, оперативником Республиканской партии и бывшим бойфрендом Бутиной, которые она не раскрывала ни своему начальству, ни Конгрессу во время процесса утверждения (кандидатуры на должность - ИФ)", - пишет газета.

По словам трех чиновников администрации и адвоката Уильяма Херда, Эриксон присутствовал на свадьбе Томпсон и ее мужа Дэвида Джиллиана в июне 2017 года. На тот момент, отмечает издание, Томпсон служила советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

Адвокат Эриксона Херд заявил: "Пол Эриксон знал Андреа Томпсон и Дэвида Джиллиана в течение многих лет. Он считал их обоих друзьями и согласился выступить на их свадьбе в 2017 году".

Он также добавил, что с ним на свадьбе присутствовала Бутина.

"Если бы Пол встречался с другой женщиной, то эта женщина пришла бы на свадьбу. Здесь нет никакой истории. На самом деле Мария никогда не разговаривала с женихом и невестой, разве что здоровалась и поздравляла", - отметил он.

Газета пишет, что за четыре месяца до свадьбы Джиллиан перевел Эриксону на счет $100 тыс., которые, как полагают федеральные власти, Эриксон украл.

Решение замгоссекретаря не раскрывать информации о связях с Эриксоном в администрации США считают необдуманным.

Издание напоминает, что бывший начальник Томпсон, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн в феврале 2017 года был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим пост посла РФ в США.

По мнению ряда сотрудников администрации, Томпсон должна была раскрыть информацию об Эриксоне, так как имеет высшую категорию доступа к секретной информации в сфере безопасности и десятилетиями работала в американской разведке.

Томпсон через представителя госдепартамента отказалась комментировать сообщение.

Тем временем сенатор Роберт Менендес заявил, что его комитет по международным отношениям Сената США будет расследовать то, что Томпсон не сообщила о связях с Эриксоном Конгрессу и ФБР.

В госдепартаменте от комментариев изданию отказались.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об "иноагентах" и пошла на сделку с прокуратурой.

1вз ав

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