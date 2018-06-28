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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 21:24 28.06.2018 - 21:24

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Террористы активно используют современные возможности информационно-телекоммуникационных технологий, необходимо выработать эффективные меры борьбы с этим явлением, заявил замдиректора ФСБ РФ - руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин.

"Угрозу безопасности представляет активное, и, надо признать, достаточно эффективное использование международным террором современных возможностей информационно-телекоммуникационных технологий, как в целях развертывания масштабной идеологической и психологической обработки в сети Интервент новых сторонников по всему миру, так и для конспиративного "дистанционного" руководства боевиками и их пособниками, организации сбора финансовых средств и обучения тактике совершения диверсионно-террористических актов", - говорится в расширенном заявлении И.Сироткина, распространенном в Генассамблее ООН в рамках проведения первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом.

Он подчеркнул, что "возрастающая актуальность угроз в данной сфере требует от национальных правительств и их компетентных органов дальнейшей выработки адекватных решений правового и организационного характера, способных реально противостоять активности террористов в сети Интернет".

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