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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 21:24 28.06.2018 - 21:24

*** Число отказавшихся от террористической деятельности составило 58 человек

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Более 1300 человек в России отказались от экстремистской деятельности в прошлом году, от террористической деятельности отказались 58 человек, сообщил замдиректора ФСБ РФ - руководитель аппарата НАК Игорь Сироткин.

"В 2017 году в России к отказу от экстремистской деятельности склонено более 1300 граждан, что почти на 20% превышает показатель 2016 года", - говорится в расширенном заявлении И.Сироткина, распространенном в Генассамблее ООН в рамках проведения первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом.

Он отметил, что "при этом количество отказавшихся от террористической деятельности составило 58 человек, что в полтора раза больше, чем в 2016 году".

И.Сироткин также сказал, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ) по-прежнему представляет серьезную опасность, ее боевики стали "расползаться" по всему миру и действовать автономно.

"Хотя основная ударная сила международного терроризма - ИГИЛ и связанные с ним вооруженные экстремистские группировки - понесла ощутимые потери в Сирии и Ираке и фактически утратила возможность реализации своего амбиционного территориального проекта, тем не менее, она продолжает представлять серьезную опасность, превратившись на практике в разбросанную по всему миру структуру, организованную по сетевому принципу", - говорится в заявлении И.Сироткина.

Он подчеркнул, что "взаимосвязанные или даже действующие автономно ячейки этой сети "расползаются" по территории и за пределы Ближнего Востока: в Центральную и Юго-Восточную Азию, Африку, Европу".

Кроме того, по его словам, "несмотря на фактическое поражение в условиях открытого военного противостояния, главари МТО (международных террористических организаций - ИФ) наращивают массированное распространение своих идей в различных регионах мира, тем самым "подпитывая" имеющиеся и создавая новые очаги социальной, межконфессиональной и межэтнической напряженности и преследуя цель радикализации своих потенциальных сторонников с последующим склонением их к осуществлению так называемого "индивидуального джихада"".

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