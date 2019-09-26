Пекин. 26 сентября. INTERFAX ENERGY - Китай активнее других стран планирует развивать проекты по импорту сжиженного природного газа (СПГ), однако замедление роста спроса на газ в целом может поставить под угрозу часть этих проектов, пишет старший энергетический аналитик Global Gas Analytics Катриона Скотт.

Спрос на газ в Китае в 2018 году составил 280 млрд кубометров. В текущем году ожидается рост спроса на 11%, до 311 млрд кубометров.

Однако из-за недостаточно быстрого перехода китайских электростанций с угля на газ, а также из-за ослабления роста китайской экономики в целом прогноз спроса на 2025 год составляет примерно 435 млрд кубометров, что предусматривает среднегодовые темпы роста порядка 6% в 2020-25 годах.

Внутренняя добыча газа увеличивается, но медленнее, чем спрос. В 2019 году ожидается рост добычи на 9%, до 176 млрд кубометров, до 2025 года прогнозируется ежегодный рост примерно на 5%, до 233 млрд кубометров.

Таким образом, разрыв между спросом и предложением будет увеличиваться, и китайским компаниям придется заполнять за счет импорта СПГ и трубопроводного газа.

Китай импортировал примерно 91 млн газа в 2018 году, и примерно 60% из этого объема (54 млн тонн) пришлось на СПГ. Импорт СПГ в 2018 году подскочил на 41% после роста на 46% в 2017 году. Совокупные закупки газа за рубежом в 2019 году, как ожидается, увеличатся на 10%, до примерно 100 млн тонн, при этом рост импорта СПГ прогнозируется на уровне 18%, прирост поставок трубопроводного газа - всего 1%.

В дальнейшем ожидается, что темпы импорта СПГ будут сокращаться, а закупки трубопроводного газа, наоборот, расти, во многом за счет новых поставок из России и Туркменистана.

В настоящее время в Китае действуют 20 СПГ-терминалов, их совокупная регазификационная мощность оценивается в 69 млн тонн в год. Еще два терминала, способные перерабатывать в общей сложности 4 млн тонны СПГ в год, будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. В период с 2020 по 2025 год ожидается запуск мощностей по регазификации 34 млн тонн СПГ в год.

Примерно 49% поставок СПГ в Китай в январе-июле текущего года приходятся на Австралию, на втором месте - Катар (14% поставок), на третьем - Малайзия (12%). Доля США в поставках упала до 1% с 4% годом ранее из-за торгового конфликта между двумя странами. Если ситуация не улучшится, у других поставщиков появится шанс расширить свои поставки, отмечают аналитики GGA.

Экспорт СПГ в Китай подвержен понижательным рискам. В частности, темпы увеличения зарубежных закупок могут снизиться из-за замедления экономического роста в КНР, а также из-за повышения внутренней добычи газа.

Вместе с тем ожидается, что господдержка газового сектора обеспечит дальнейший рост данной отрасли, увеличив потребность в импорте СПГ. При этом важность Китая для мирового рынка СПГ продолжит расти - эксперты полагают, что КНР обойдет Японию и станет крупнейшим в мире импортером СПГ в середине следующего десятилетия. Как следствие, замедление роста спроса на этот вид топлива в Китае может негативно сказаться на глобальном рынке.

йй фф ав*

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