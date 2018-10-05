Заместители глав МИД КНР и КНДР обсудили в Пекине ситуацию на Корейском полуострове
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Гонконг. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Заместители министров иностранных дел КНР и КНДР Кун Сюанью и Цой Сон Хи провели в пятницу переговоры в Пекине, сообщают южнокорейские СМИ.
По их данным, стороны обменялись мнениями относительно проблем, связанных с ситуацией на Корейском полуострове.
Накануне агентство ЦТАК сообщало, что Цой Сон Хи отправляется из Пхеньяна в Пекин. Ожидается, что после этой поездки она направится в Россию.
Эти зарубежные поездки пройдут на фоне ожидающегося визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, который должен прибыть в Пхеньян в воскресенье, 7 октября.
1вл аю ав
Интерфакс