Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 13:45 05.10.2018 - 13:45

Гонконг. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Заместители министров иностранных дел КНР и КНДР Кун Сюанью и Цой Сон Хи провели в пятницу переговоры в Пекине, сообщают южнокорейские СМИ.

По их данным, стороны обменялись мнениями относительно проблем, связанных с ситуацией на Корейском полуострове.

Накануне агентство ЦТАК сообщало, что Цой Сон Хи отправляется из Пхеньяна в Пекин. Ожидается, что после этой поездки она направится в Россию.

Эти зарубежные поездки пройдут на фоне ожидающегося визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, который должен прибыть в Пхеньян в воскресенье, 7 октября.

1вл аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line