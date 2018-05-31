Заместители глав МИД Южной Кореи и России обсудят в пятницу в Сеуле ситуацию на Корейском полуострове - агентство
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Гонконг. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД Южной Кореи Лим Сон Нам и первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов проведут в пятницу встречу в Сеуле, сообщило в четверг агентство "Ренхап".
"Стороны проведут широкие дискуссии по развитию отношений между Южной Кореей и Россией, по последним событиям на (Корейском - ИФ) полуострове и по ключевым международным и региональным вопросам для того, чтобы укрепить двусторонний стратегический контакт", - приводит агентство слова представителя южнокорейского МИД.
1аю ар об
Интерфакс