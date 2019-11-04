Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 21:41

Лондон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель спикера палаты общин Великобритании Линдси Хойл избран на должность спикера, сообщает в понедельник британский телеканал Sky news.

По итогам четвертого раунда голосования в палате общин он набрал 325 голосов депутатов, его конкурент Крис Брайант получил 213 голосов.

Лейборист Хойл занимал должность первого вице-спикера с 2010 года и в отсутствие бывшего спикера Джона Беркоу председательствовал в палате общин. Он вошел в состав палаты общин в 1997 году, став первым депутатом-лейбористом от своего избирательного округа Чорли за 18 лет.

Палата общин избирает спикера после каждых всеобщих выборов, или же когда спикер сам покинет свой пост. Следующие всеобщие выборы назначены на 12 декабря. Предыдущего спикера, Джона Беркоу, в 2015 и 2017 гг. переизбирали без голосования.

Всего в борьбе за должность спикера участвовали семь кандидатов, двое из них, лейбористка Мэг Хиллер и консерватор Эдвард Ли выбыли в первом раунде. Во втором раунде меньше всего голосов получила вице-спикер лейбористка Рози Уинтертон, а лейбористка Гарриет Гарман сама сняла свою кандидатуру.

В результате, в третьем раунде голосования осталось три кандидата: вице-спикер Линдси Хойл, вице-спикер консерватор Элеонора Лэнг и председатель комитета по финансам палаты общин лейборист Крис Брайант. Лэнг набрала в нем меньше всего голосов и выбыла из гонки.

Спикер организует работу в палате общин: он дает слово члена парламента и призывает к порядку, кроме того, он выбирает поправки, которые будет рассматривать парламент. Спикер должен сохранять беспристрастность - после того, как его назначают на должность, он покидает свою партию.

Беркоу объявлял о намерениях оставить пост спикера британской палаты общин 31 октября еще в сентябре.

Как пояснял Беркоу, на выборах 2017 года он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, и намерен сдержать обещание. Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году, с 2009 года он занимает позицию спикера парламента.

1мм ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!