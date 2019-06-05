Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 2:49

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Вероятность того, что Великобритания следила за Дональдом Трампом и его окружением во время кампании 2016 года невелика, заявил заместитель главы МВД Британии по вопросам безопасности Бен Уоллес в интервью CNN.

"Не думаю, что наши разведывательные службы имеют возможность тратить время на шпионаж за нашими друзьями и союзниками. (...) Если вы хотите узнать, что происходит в американской политике, включите новости, сходите на пресс-конференцию, и сможете узнать, что происходит", - сказал Уоллес.

Замглавы МВД отказался подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о слежке за кампанией Трампа, отметив, что не хочет "спекулировать на вопросах разведки".

"Нет никакого большого заговора, и идея о том, что я бы снял офицера разведки, (...) который наблюдает за Аль-Кайдой, представляющей взаимный интерес для нас, чтобы поставить его следить за кампанией, кандидатом в президенты, (...) это нереально", - добавил он.

Уоллес дал интервью CNN во время официального визита президента США Трампа в Великобританию.

Ранее Трамп и его союзники утверждали, ссылаясь на статью Fox News, что Великобритания прослушивала телефоны в Trump Tower в 2016 году по просьбе тогдашнего президента Барака Обамы.

Позже CNN сообщила, что британские и другие европейские спецслужбы перехватили сообщения между соратниками Трампа и людьми из России во время кампании и передали их содержание своим американским коллегам.

По данным СМИ, спецслужбы, в том числе британский Центр правительственной связи (GCHQ), наблюдали за россиянами, а не за членами предвыборного штаба Трампа.

1вз ад

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