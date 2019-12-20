Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 3:58

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, президентом Бархамом Салехом и спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси, сообщает представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

"Заместитель госсекретаря Хейл обсудил двусторонние и региональные вопросы, включая последствия протестов в Ираке и регионе. Заместитель госсекретаря призвал принять меры для защиты протестующих, журналистов и активистов гражданского общества от убийств и насилия со стороны вооруженных групп", - говорится в сообщении Ортагус, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что Хейл подтвердил неизменную приверженность США "безопасному, стабильному и суверенному Ираку, свободному от внешнего вмешательства".

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли около 400 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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