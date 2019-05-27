Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 17:29

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель лидера "Талибана" (запрещенное в РФ движение) по политическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар возглавит делегацию талибов на переговорах в Москве на этой неделе, сообщают афганские СМИ.

Помимо главы политического офиса талибов в Катаре Барадара в РФ приедут 14 переговорщиков от движения. Также в Москву прибудут влиятельные афганские политики, в частности - бывший президент Хамид Карзай.

Телеканал "Толо-ньюс" в частности отмечает, что переговоры в Москве, на которых планируется обсудить афганское мирное урегулирование, пройдут во вторник и среду.

По его данным, во встрече, как ожидается, также примут участие ряд видных афганских политиков, в том числе бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета мира Мохаммад Карим Халиль.

"Мы рассчитываем, что эти усилия проложат путь к мирным переговорам между афганским правительством и талибами", - сообщил телеканалу представитель Высшего совета мира Гафур Ахмад Джавед.

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