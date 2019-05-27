Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 17:12

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель лидера "Талибана" (запрещенное в РФ движение) по политическим вопросам, глава политического офиса талибов в Катаре мулла Абдул Гани Барадар возглавит делегацию своей группировки на переговорах в Москве на этой неделе, сообщают афганские СМИ.

В сообщениях указывается, что в общей сложности, талибы направят в РФ 14 переговорщиков. Также в Москву приедут влиятельные афганские политики, в частности - бывший президент Хамид Карзай.

Телеканал "Толо-ньюс" отмечают, что переговоры в Москве, на которых планируется обсудить афганское мирное урегулирование, пройдут во вторник и среду.

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