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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 11:57 04.06.2018 - 11:57

Дубай. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел в сирийской провинции Ракка близ базы, на территории которой находятся военные из США и Франции, сообщает в понедельник арабский портал "Аль-Масдар".

По его информации, близ КПП, контролируемого бойцами оппозиционных Сирийских демократических сил, взорвался заминированный автомобиль.

В свою очередь, некоторые западные СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев о гибели в результате теракта одного человека. Не уточняется, о гражданине какой страны идет речь.

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