Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 11:25

Кабул. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Автомобиль, начиненный взрывчаткой, обнаружен возле офиса американской неправительственной организации Counterpart International в Кабуле после взрыва в центре афганской столицы, сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Заминированный автомобиль был обнаружен в районе Шахринав рядом с местом, где в среду утром уже была подорвана машина, оснащенная взрывным устройством, написал Н.Рахими в своем твиттере.

По его словам, заминированный автомобиль будет уничтожен саперами.

Ранее сообщалось, что в центре Кабула в 11:40 по местному времени (10:10 мск) прогремел взрыв, девять человек, получившие ранения, были отправлены в больницу.

вш

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