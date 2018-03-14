Зампостпреда Великобритании при ООН заявил, что Лондон не обязан предоставлять России пробы вещества из Солсбери
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Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен в среду заявил, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия Лондон не обязан предоставлять России запрашиваемые образцы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.
"Мой коллега из России говорил об образцах. Но снова, это неправильное понимание Конвенции. В Конвенции нет пункта, требующего от Британии предоставить образцы, собранные в рамках уголовного расследования", - заявил он на заседании Совбеза ООН в ответ на слова постпреда России при ООН Василия Небензи.
бф аю жг
Интерфакс