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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 21:52 14.03.2018 - 21:52

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен в среду заявил, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия Лондон не обязан предоставлять России запрашиваемые образцы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

"Мой коллега из России говорил об образцах. Но снова, это неправильное понимание Конвенции. В Конвенции нет пункта, требующего от Британии предоставить образцы, собранные в рамках уголовного расследования", - заявил он на заседании Совбеза ООН в ответ на слова постпреда России при ООН Василия Небензи.

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