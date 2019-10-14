Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 23:44

Нью-Йорк (ООН). 15 октября. ИНТЕРФАКС - Американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН, заявил зампостпреда РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

"Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было", - сказал он, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам (Шестого комитета) ГА ООН.

"В том, что касается работы Шестого комитета, в частности, не была выдана виза переводчику, который должен был бы переводить на английский язык выступления Российской Федерации", - отметил он.

Как сообщалось, 24 сентября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что американская сторона не выдала визы ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и нескольким сотрудникам МИД РФ - членам делегации, которая отправлялась на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

В американском посольстве в РФ назвали этот эксцесс "частным случаем", воздержавшись от дальнейших комментариев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это сказала: "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Но документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

7 октября замглавы российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в сессии первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации не получили визы США. В связи с этим Россия предложила приостановить работу комитета. Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность переноса заседания важнейших комитетов ООН на нейтральные площадки - в Женеву или Вену.

Также было отказано в выдаче американских виз сотрудникам министерства иностранных дел РФ, планировавшим принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", который состоялся в США 7 октября.

По мнению экспертов, отказ в выдаче виз членам российской делегации можно рассматривать в контексте продолжения "визовой войны" между РФ и США.

Так, в конце августа этого года три американских законодателя заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".

Разрешение на въезд в РФ получил американский сенатор-республиканец Майкл Ли (от штата Юта). В ходе визита в начале сентября он, в частности, встретился с Косачевым.

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