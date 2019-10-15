Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 0:26

Нью-Йорк (ООН). 16 октября. ИНТЕРФАКС - Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин выразил сожаление, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш не счел возможным прийти на экстренно созванное заседание Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры Организации, где обсуждалась ситуация с невыдачей американских виз ряду делегаций.

""На кону" - репутация Секретариата ООН и лично Генерального секретаря. Жаль, что он не счел возможным лично принять участие сегодня", - сказал Кузьмин, выступая на закрытом заседании комитета.

Генсекретаря на встрече представлял его заместитель я по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш.

Ожидалось, что Гутерриш примет участие в заседании комитета, однако он так и не появился, передает корреспондент "Интерфакса".

От делегаций стран-членов Организации в течение недели поступали просьбы к председателям Первого и Шестого комитетов ГА обратиться к Гутерришу и Секретариату, чтобы они вмешались в ситуацию и попытались ее разрешить.

Глава делегации России в Первом комитете Владимир Ермаков ранее на прошлой неделе заявлял, что Москва "не видит должной реакции ни со стороны самих США, ни со стороны Секретариата ООН, который должен все это обеспечивать, и генерального секретаря" и ожидает оперативного решения ситуации с невыдачей американских виз.

Представитель РФ Мария Заболоцкая отметила во вторник, что "у делегаций не было подвижек в этом направлении".

"Мы надеемся, что председатель Генассамблеи, Генеральный секретарь продолжают предпринимать усилия для того, чтобы разрешить эту ситуацию в позитивном ключе", - заявила она.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН и что несколько стран, в том числе Россия, запросили на вторник проведение внеочередного заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, чтобы обсудить ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегаций.

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