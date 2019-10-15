Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 0:33

Нью-Йорк (ООН). 16 октября. ИНТЕРФАКС - Возможно настало время подумать над переносом штаб-квартиры ООН на территорию другого государства, если США не могут выполнять свои обязательства принимающей стороны, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Если для наших американских коллег так сложно или невозможно выполнять свои обязательства, может быть настало время подумать над переносом штаб-квартиры на территорию другого государства, способного это сделать?", - сказал он, выступая на экстренно созванном закрытом заседании Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, где обсуждалась ситуация с невыдачей американских виз ряду делегаций.

"Если государство пребывания аргументирует невыдачу виз интересами национальной безопасности, то может быть нам всем надо помочь сделать США безопаснее, избавив их от ооновского присутствия?", - продолжил Кузьмин.

По его словам, "в ООН кризис, кризис невыполнения обязательств перед организацией".

Накануне зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН и что несколько стран, в том числе Россия, запросили на вторник проведение внеочередного заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

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