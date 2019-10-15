Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 0:21

Нью-Йорк (ООН). 16 октября. ИНТЕРФАКС - Аргумент США, что визы некоторым делегатам не выдаются на мероприятия Генассамблеи ООН по соображениям национальной безопасности, является несерьезным, заявил зампостпреда при ООН Геннадий Кузьмин.

"Они говорят о том, что если визы не выдаются, то это связано исключительно с интересами национальной безопасности США" - сказал он российским журналистам по итогам заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

"Это единственный правовой аргумент, который выглядит смешно.

Мы рассматриваем его исключительно как отговорку. Это несерьезный аргумент", - заявил Кузьмин.

Кузьмин рассказал, что США в ходе своего выступления в комитете ссылались на то, что "они предпринимают все усилия в процессе рассмотрения вопроса о выдаче виза", а также сообщали, что они не комментируют индивидуальные случаи выдачи виз.

Ожидалось, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в заседании комитета, однако он так и не появился, передает корреспондент "Интерфакса".

От делегаций стран-членов Организации в течение недели поступали просьбы к председателям Первого и Шестого комитетов ГА обратиться к Гутерришу и Секретариату, чтобы они вмешались в ситуацию и попытались ее разрешить.

Глава делегации России в Первом комитете Владимир Ермаков ранее на прошлой неделе заявлял, что Москва "не видит должной реакции ни со стороны самих США, ни со стороны Секретариата ООН, который должен все это обеспечивать, и генерального секретаря" и ожидает оперативного решения ситуации с невыдачей американских виз.

Представитель РФ Мария Заболоцкая отметила во вторник, что "у делегаций не было подвижек в этом направлении".

"Мы надеемся, что председатель Генассамблеи, Генеральный секретарь продолжают предпринимать усилия для того, чтобы разрешить эту ситуацию в позитивном ключе", - заявила она.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН и что несколько стран, в том числе Россия, запросили на вторник проведение внеочередного заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, чтобы обсудить ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегаций.

24 сентября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что американская сторона не выдала визы ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и нескольким сотрудникам МИД РФ - членам делегации, которая отправлялась на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

В американском посольстве в РФ назвали этот эксцесс "частным случаем", воздержавшись от дальнейших комментариев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это сказала: "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее. Но документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

7 октября замглавы российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в сессии первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации не получили визы США. В связи с этим Россия предложила приостановить работу комитета. Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность переноса заседания важнейших комитетов ООН на нейтральные площадки - в Женеву или Вену.

Также было отказано в выдаче американских виз сотрудникам министерства иностранных дел РФ, планировавшим принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", который состоялся в США 7 октября.

По мнению экспертов, отказ в выдаче виз членам российской делегации можно рассматривать в контексте продолжения "визовой войны" между РФ и США.

Так, в конце августа этого года три американских законодателя заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".

Разрешение на въезд в РФ получил американский сенатор-республиканец Майкл Ли (от штата Юта). В ходе визита в начале сентября он, в частности, встретился с Косачевым.

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