Зампред Еврокомиссии пообещал поддержку украинским реформам
Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что для него большая честь представлять ЕС на инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского
"Украина может рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ", - написал М.Шефчович в понедельник в своем твиттере.
1ов ав
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