Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 14:11

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия подтвердила, что заместитель ее председателя, курирующий энергетику, Марош Шефчович отправится в среду в Москву для обсуждения темы транзита российского газа в Европу.

"Мы подтверждаем, что зампред ЕК Шефчович завтра отправляется в Москву обсуждать проблему газового транзита после 2019 года. Он встретится с министром (энергетики РФ Александром) Новаком, заместителем премьер-министра и министром финансов, а также с представителями деловых кругов", - сообщила представитель ЕК на ежедневном брифинге, не вдаваясь в другие подробности.

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