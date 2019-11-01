Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 17:57

Нью-Йорк. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская экономика и денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) находятся "в хорошем состоянии", хотя некоторые риски сохраняются, заявил заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида в интервью Bloomberg Television.

"Я очень доволен текущим состоянием денежно-кредитной политики", - сказал Кларида, добавив, что баланс рисков "несколько" смещается в сторону снижения.

Он отметил, что как данные о занятости в США в октябре, так и предварительная оценка ВВП в третьем квартале, опубликованные на этой неделе, оказались лучше прогнозов.

"Экономика очень устойчива. Потребление сейчас лучше, чем когда-либо", - сказал он.

По данным американского Минтруда, которые были обнародованы в пятницу, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 128 тыс. человек после повышения на пересмотренные 180 тыс. месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 85 тыс.

Опубликованный в среду отчет министерства торговли США указал на замедление роста ВВП в третьем квартале - до 1,9% с 2% в апреле-июне, однако показатель также превзошел ожидания аналитиков.

Американский Центробанк по итогам октябрьского заседания уменьшил базовую процентную ставку в третий раз подряд, и председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что дальнейшее снижение ставки маловероятно при сохранении нынешней ситуации в экономике.

Председатель Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, не поддержавший решение ФРС о снижении ставки, заявил, что, по его мнению, экономике США не требуется дополнительное стимулирование.

Однако Кларида сказал, что считает три последних снижения ставки Федрезервом "уместными".

"Я был бы менее оптимистичен в отношении экономики, если бы их не было", - отметил он.

Председатель ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу, что политика ФРС находится на надлежащем уровне. По его мнению, Центробанку пока следует воздержаться от дальнейшего снижения ставок, "если не произойдет каких-либо существенных изменений" в экономике.

ва аш ав*

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