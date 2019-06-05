Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 18:11

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры западных стран в среду приняли участие в торжественной церемонии в Портсмуте на юге Великобритании, приуроченной к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

В мероприятии приняли участие первые лица Великобритании - премьер страны Тереза Мэй и королева Елизавета II.

На церемонии также присутствовал президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава кабмина Австралии Скотт Моррисон и лидеры ряда других стран.

Вместе с западными лидерами на трибунах находилось около 300 ветеранов боевых действий. Во время церемонии зачитывали воспоминания участников военных действий. Затем состоялась воздушная часть парада, в которой приняли участие Королевские ВВС Великобритании.

"Эти памятные мероприятия являются возможностью отдать дань уважения тем, кто пошёл на невероятные жертвы, чтобы обеспечить свободу Европе ", - заявила Елизавета II.

"Героизм, отвага и готовность к самопожертвованию никогда не будут забыты", - отметила монарх, которая во время Второй мировой войны в течение нескольких месяце служила в армии как механик-водитель.

При этом, она отметила, что 15 лет назад во время 60-летней годовщины этих событий многие думали, что это будет последняя подобная торжественная церемония, в частности, из-за возраста ветеранов. "Но поколение военных лет - мое поколение - живучее", - сказала королева.

Лидеры стран лично зачитали воспоминания участников тех событий, а президент США Трамп произнес молитву, с которой президент Франклин Рузвельт выступал на радиостанции после начала операции в 1944 году.

Макрон зачитал письмо молодого военнослужащего по имени Анри Ферте, который был застрелен в возрасте 16 лет. "Я умру за свою страну. Я хочу, чтобы Франция была свободной, а французы - счастливыми", - писал юноша.

На мероприятия в Портсмуте прибыли главы государств и правительств 16 стран - Великобритании, США, Канады, Австралии, Бельгии, Чехии, Словакии, Люксембурга, Дании, Франции, Греции, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Германии.

Местные СМИ отмечают, что такое большое количество лидеров собралось вместе в Великобритании впервые с 2012 года, когда в Лондоне состоялись Олимпийские игры.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

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