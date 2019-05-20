Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 21:40

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство членов Совбеза ООН в понедельник не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым на Украине законом о государственном языке.

Так, пятеро членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.

Ранее представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подверг их позицию критике.

"Считаем необходимым, чтобы Совет Безопасности дал оценку этому документу, который прямо нарушает дух и букву Минских договоренностей. Речь идет о нарушении решений Совета Безопасности", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

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