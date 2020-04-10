Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 14:20

Лондон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Западные христиане проведут Великую Пятницу, которая посвящена воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, и Пасху не на церковных службах, а в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Однако, несмотря на ограничения, верующие находят способы отметить пасхальные праздники. Так, многие проводят Страстную Пятницу за просмотром месс, религиозных передач и чтением молитв.

По данным СМИ, все религиозные мероприятия Страстной Седмицы отменили в столице Италии Риме. В частности, в этом году в Колизее не будет проводиться Крестный ход, который всегда собирал большие толпы паломников, туристов и местных жителей.

В то же время папа римский Франциск проведет службу в честь Великой Пятницы на Площади Святого Петра в Риме, но без присутствия общественности.

В честь Страстной пятницы пройдет служба в Соборе Парижской Богоматери. Мероприятие будет проводиться в соборе без прихожан по двум причинам - из-за эпидемии COVID-19 и повреждений, неустраненных в здании собора после пожара в прошлом году.

Би-би-си отмечает, что в одном из монастырей в Бельгии монахини проводят службы в честь Великой Пятницы, соблюдая при этом правило социального дистанцирования.

В Австралии священники проводят службы в пустых церквях и транслируют мессы онлайн.

На Филиппинах отменены мессы и другие религиозные собрания, в том числе народные ритуалы, посвященные распятию Христа. Так, в Маниле отменено ежегодное шествие с "Черным Назарянином", статуей Иисуса Христа.

Однако, отмечает Би-би-си, некоторые традиционно вышли на улицы города, игнорируя призыв власти оставаться дома.

Многие верующие собрались на улицах Манилы для совершения молитв.

В Белом Доме в пятницу в 12:00 по местному времени (19:00 мск) пройдет предпасхальная служба, которую проведет епископ Гарри Джексон из церкви пятидесятников в штате Мэрилэнд.

Празднование самой Пасхи 12 апреля пройдет также в режиме "локдауна".

Несмотря на то, что отменено ежегодное очное пасхальное послание папы римского Франциска - понтифик обратится к народу в режиме прямой трансляции из личной библиотеки.

Он призвал найти творческий подход к празднованию Пасхи в режиме самоизоляции.

"Мы либо можем впасть в депрессию и отчужденность, либо можем подойти к вопросу творчески", - заявил понтифик.

Также через интернет можно будет послушать выступление известного итальянского тенора Андреа Бочелли, который выступит в воскресенье в пустом Кафедральном соборе Милана.

По словам Бочелли, это будет не концерт, а призыв к совместной молитве.

1ви ар

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