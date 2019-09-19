Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 18:36

Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя высказал мнение, что реальной целью проекта резолюции "гуманитарной тройки" - ФРГ, Бельгии и Кувейта - по Идлибу - было спасение от окончательного разгрома террористов.

"Содержание проекта и ход работы над ним (проектом) недвусмысленно указывают на реальную задачу наших коллег - спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками проходящего в Идлибе" - сказал Небензя в четверг в СБ ООН перед голосованием по западному проекту резолюции.

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