Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 19:05

Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя высказал мнение, что реальной целью проекта резолюции "гуманитарной тройки" - ФРГ, Бельгии и Кувейта - по Идлибу - было спасение от окончательного разгрома террористов.

"Содержание проекта и ход работы над ним (проектом) недвусмысленно указывают на реальную задачу наших коллег - спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками проходящего в Идлибе" - сказал Небензя в четверг в СБ ООН перед голосованием по западному проекту резолюции.

По его словам, Россия "с самого начала предупреждала соавторов, что их резолюция в этом виде обречена на провал".

"Они об этом знали и знают. Несмотря на предупреждения, они ставят резолюцию на голосование, преднамеренно нарушая единство Совета", - подчеркнул российский постпред.

Он уточнил, что с самого начала обсуждения проекта документа, западные коллеги "горячо убеждали в том, что руководствуются исключительно гуманитарные соображениями, не преследуют никаких скрытых целей".

"Если бы это было так, то мы бы без колебаний поддержали такой текст", - отметил Небензя.

1йф ав

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