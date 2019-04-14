Этот контент был опубликован 14 апреля 2019 г. 19:28

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные стран Запада и России в недостаточной степени поддерживают контакты друг с другом, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

"Во время "холодной войны" мы понимали сигналы друг друга. Мы разговаривали. Я обеспокоен тем, что мы не знаем их (россиян - ИФ) так же хорошо сегодня", - цитирует его агентство Associated Press (AP).

"Так что я думаю, что нам нужно больше общения с Россией. Это гарантировало бы, что мы понимаем друг друга и (понимаем - ИФ) то, почему мы делаем то, что делаем", - отметил военачальник.

Он пояснил, что такое общение само по себе является важной частью "сдерживания".

AP напоминает, что К.Скапаротти, скоро уходящий в отставку, лишь дважды встречался с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, однако неоднократно общался с ним по телефону.

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