Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 14:06

Дубай. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Тегеран, увеличивая запасы обогащенного урана и количество центрифуг при постепенном отказе от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), тем самым помешал странам Запада сдержать развитие Ирана, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Запад хорошо знает, что запасы иранских обогащенных материалов и количество центрифуг увеличиваются, а потенциал исследований и разработок растет, и это расстроило планы Запада остановить прогресс Ирана", - цитирует в четверг его слова агентство "Тасним".

"В настоящее время мы (Иран - ИФ) можем легко изготовить самые лучшие центрифуги", - подчеркнул он.

Он отметил, что Иран, без успехов в ядерной промышленности за последние десятилетия, столкнулся бы со многими проблемами, как например, в фармацевтической промышленности,

Комментируя стратегию Ирана по постепенному сокращению обязательств по СВПД, Камальванди заявил, что Тегерану остается провести еще два этапа, чтобы вернуться к состоянию, предшествовавшему подписанию СВПД в 2015 году.

По его словам, у Ирана не останется фактически никаких обязательств по СВПД после того, как строительство центра по исследованию изотопов в Фордо будет завершено. Тогда, добавил он, из обязательств, соблюдаемых иранской стороной, сохранятся лишь международные проверки ядерных объектов Ирана.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе и ввели жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

1ка аю бп

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