Нью-Йорк (ООН). 25 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, а также представители ряда западных стран в понедельник осудили ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.
Н.Младенов в сообщении в Twitter назвал происшествие "очень серьезным" и "абсолютно неприемлемым".
"ООН ведет интенсивную работу совместно с Египтом и всеми сторонами (конфликта - ИФ), однако ситуация остается очень напряженной", - заявил он.
Также инцидент осудили послы США, Франции, Германии, Великобритании и Испании. Так, посол США Дэвид Фридман заявил, что он возмущен новостями об обстреле.
"Мы осуждаем этот акт насилия и надеемся на быстрое выздоровление пострадавших", - написал Д.Фридман в Twitter.
Посол Германии в Израиле Сюзанна Васум-Райнер заявила, что "правительство ФРГ решительно осуждает ракетный обстрел".
Посол Франции в Израиле Элен Ле Галь написала в Twitter, что она "выражает солидарность с израильскими гражданами, пострадавшими от обстрела". К записи она приложила заявление МИД Франции.
Британский посол Дэвид Куарри заявил, что "никакого оправдания подобной атаке быть не может".
Посольство Испании в Тель-Авиве сообщило в Twitter, что "Испания признает законное право Израиля защищаться, но просит быть сдержанным в ответных действиях".
Спецпосланник США по вопросам мира на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что США "осуждают это проявление жестокости со стороны Газы и подтверждают право Израиля на самооборону".
Ранее в понедельник сообщалось, что ракета, направленная со стороны сектора Газа попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате инцидента пострадали несколько человек.
Армия обороны Израиля после ракетного обстрела из сектора Газа объявила о мобилизации военнослужащих запаса. Кроме того, две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля направлены на границу сектора Газа.
Власти Израиля возложили ответственность за обстрел на палестинскую группировку "Хамас", контролирующую сектор Газа.
1мм эф пч