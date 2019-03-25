Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 15:15

Нью-Йорк (ООН). 25 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, а также представители ряда западных стран в понедельник осудили ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.

Н.Младенов в сообщении в Twitter назвал происшествие "очень серьезным" и "абсолютно неприемлемым".

"ООН ведет интенсивную работу совместно с Египтом и всеми сторонами (конфликта - ИФ), однако ситуация остается очень напряженной", - заявил он.

Также инцидент осудили послы США, Франции, Германии, Великобритании и Испании. Так, посол США Дэвид Фридман заявил, что он возмущен новостями об обстреле.

"Мы осуждаем этот акт насилия и надеемся на быстрое выздоровление пострадавших", - написал Д.Фридман в Twitter.

Посол Германии в Израиле Сюзанна Васум-Райнер заявила, что "правительство ФРГ решительно осуждает ракетный обстрел".

Посол Франции в Израиле Элен Ле Галь написала в Twitter, что она "выражает солидарность с израильскими гражданами, пострадавшими от обстрела". К записи она приложила заявление МИД Франции.

Британский посол Дэвид Куарри заявил, что "никакого оправдания подобной атаке быть не может".

Посольство Испании в Тель-Авиве сообщило в Twitter, что "Испания признает законное право Израиля защищаться, но просит быть сдержанным в ответных действиях".

Спецпосланник США по вопросам мира на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что США "осуждают это проявление жестокости со стороны Газы и подтверждают право Израиля на самооборону".

Ранее в понедельник сообщалось, что ракета, направленная со стороны сектора Газа попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Армия обороны Израиля после ракетного обстрела из сектора Газа объявила о мобилизации военнослужащих запаса. Кроме того, две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля направлены на границу сектора Газа.

Власти Израиля возложили ответственность за обстрел на палестинскую группировку "Хамас", контролирующую сектор Газа.

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