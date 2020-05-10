Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 13:16

Дубай. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Высокий уровень смертности от коронавируса показывает, что западное общество проиграло в противостоянии с COVID-19, заявил руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Запад в битве с коронавирусом проиграл в плане управления, социальной философии и морали", - приводит его слова агентство "Мехр".

"Коронавирус вспыхнул в США и Европе позже, чем в других странах, что означало: у них есть возможность подготовиться к борьбе с вирусом, но они не смогли это сделать. Это доказывается высокими цифрами смертности и высоким уровнем безработицы в США и некоторых европейских странах", - отметил Хаменеи.

Аятолла отметил, что философия Запада базируется на "материализме и деньгах", поэтому ее сторонникам безразлична судьба престарелых, больных и бездомных, которые не способны зарабатывать деньги.

"Многие умерли в домах престарелых, демонстрируя провал западной социальной философии", - сказал Хаменеи.

"Мехр" напоминает, что в мире зафиксированы более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом, 280 тыс. инфицированных скончались, а 1,47 млн выздоровели. В Иране зарегистрированы 107 тыс. 603 случаев заболевания, число умерших на это воскресенье составило 6 тыс. 640 человек.

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