Запасы нефти ОЭСР в августе выросли на 14,2 млн барр., но остаются ниже 5-летнего уровня на 47 млн барр
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Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Нефтяные запасы в странах ОЭСР в августе, по предварительным данным, выросли на 14,2 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,841 млрд баррелей, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
При этом данный показатель на 165 млн баррелей ниже, чем год назад, и на 47 млн баррелей ниже среднего 5-летнего уровня.
ОПЕК также приводит сравнение запасов в контексте дней форвардного покрытия - "коммерческие запасы в августе остановились на уровне 59,3 дня, что на 3,8 дня ниже показателя того же периода прошлого года и на 2,5 дня ниже среднего пятилетнего уровня".
Предварительные данные за сентябрь показали, что запасы нефти в США росли третий месяц подряд - на 22,1 млн б/с месяц к месяцу.
йм мв *
Интерфакс