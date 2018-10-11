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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 13:52 11.10.2018 - 13:52

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Нефтяные запасы в странах ОЭСР в августе, по предварительным данным, выросли на 14,2 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,841 млрд баррелей, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом данный показатель на 165 млн баррелей ниже, чем год назад, и на 47 млн баррелей ниже среднего 5-летнего уровня.

ОПЕК также приводит сравнение запасов в контексте дней форвардного покрытия - "коммерческие запасы в августе остановились на уровне 59,3 дня, что на 3,8 дня ниже показателя того же периода прошлого года и на 2,5 дня ниже среднего пятилетнего уровня".

Предварительные данные за сентябрь показали, что запасы нефти в США росли третий месяц подряд - на 22,1 млн б/с месяц к месяцу.

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