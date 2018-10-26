Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 18:10 26.10.2018 - 18:10

Рим. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Обрушение эскалатора в римском метро, которое привело к многочисленным пострадавшим, вероятно, произошло не по вине российских болельщиков, сообщает в пятницу итальянская газета "Коррьере делла сера".

"Часы просмотра видеозаписей позволяют прийти к заключению: во вторник вечером фанаты ЦСКА не прыгали на ступенях эскалатора на станции метро "Репубблика". Следовательно, они не спровоцировали обрушение данной конструкции", - отмечает издание.

По информации издания, к обрушению эскалатора, скорее всего, привело вовсе не поведение российских болельщиков, а техническая неисправность конструкции. В частности, причиной трагедии могла быть неполадка с подъемным механизмом эскалатора, а также неправильная работа системы безопасности.

"Эскалатор находился в эксплуатации 10 лет, а средний срок использования такой конструкции составляет 30 лет", - подчеркивает "Коррьере делла сера".

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте признал, что Рим является сложным в управлении городом и многие станции метрополитена действительно в течение длительного времени не ремонтировались.

23 октября итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро. Более 10 человек были доставлены в больницы с травмами, в том числе с тяжелыми.

Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

1тэ ар бс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер