Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 20:59

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Вероятность того, что президентские выборы в Алжире пройдут, как планировалось, 4 июля крайне мала, сообщила в понедельник алжирская газета "Аль-Ватан".

"Выборы безо всяких сомнений будут перенесены или отложены", - пишет издание.

В то же время о желании выдвинуть свои кандидатуры заявили лишь два человека, и оба малоизвестны.

Один из них - авиационный инженер Хамид Туахри, а второй - Абдельхаким Хамади, возглавляющий ветеринарную фармацевтическую компанию.

Для того, чтобы баллотироваться, их должны поддержать 600 представителей органов местного самоуправлениями и законодателей или 60 тыс. избирателей в более чем половине регионов страны.

"Шансы того, что эти два (кандидата - ИФ) успешно соберут (требуемые подписи - ИФ) невелики", - отмечает "Аль-Ватан".

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июля.

1кю аю

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