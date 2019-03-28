Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 23:43

Брюссель. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз осуждает незаконное решение генерального контролера Венесуэлы запретить председателю Национального собрания Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Такое политически мотивированное решение без соблюдения надлежащей правовой процедуры является еще одной демонстрацией произвола судебных процедур в стране", - говорится в распространенном в четверг вечером заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам вскоре после ее выступления на пресс-конференции в эквадорской столице Кито, где она сопредседательствовала на министерском совещании Международной контактной группы по Венесуэле.

"Восстановление демократии, верховенства закона и разделения властей является обязательным условием. Эти действия (венесуэльского режима - ИФ) еще больше подрывают усилия по поддержке мирного и демократического урегулирования кризиса в Венесуэле", - отметила Ф.Могерини.

Она подчеркнула, что "Европейский союз полностью поддерживает Национальную ассамблею и призывает к соблюдению конституционно закрепленных прерогатив и иммунитета всех его членов, включая председателя".

Как сообщалось, венесуэльское правительство в четверг распорядилось запретить лидеру оппозиции Х.Гуайдо в течение 15 лет занимать госдолжности. Власти страны указали, что пошли на такой шаг из-за нарушений в его финансовых отчетах. В частности, речь шла о том, что лидер оппозиции необоснованно получал средства от международных и венесуэльских организаций.

Собиравшаяся в тот же день в Кито Международная контактная группа по Венесуэле призвала к скорейшему проведению в стране "демократических выборов по международным стандартам", в которых бы приняли участие представители всех политических сил.

В заявлении участников группы указывается, что решение нынешнего кризиса в Венесуэле может быть только "политическим, демократическим и венесуэльским". Необходимо исключить применение силы.

Контактная группа отметила тяжелейшую гуманитарную ситуацию в стране и призвала всех международных доноров оказывать всемерную помощь населению Венесуэлы, в том числе более чем трем миллионам беженцев в соседних странах, на принципах нейтральности и беспристрастности через международные гуманитарные организации.

В заявлении содержится призыв немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам, в том числе активистов и журналистов, обеспечить принцип разделения властей.

Следующее заседание контактной группы запланировано провести в начале мая в Коста-Рике.

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