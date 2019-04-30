Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 20:24

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Запуск очередного грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX перенесен с 1 на 3 мая в связи неполадками в системе электроснабжения американского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщило во вторник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"NASA попросило SpaceX перенести намеченный на 1 мая запуск 17-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС, - сообщило американское космическое агентство. - 29 апреля экипаж МКС обнаружил проблему с одним из коммутационных блоков, который распределяет энергию на два из восьми каналов электропитания станции". По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

В качестве ближайшей возможной даты для запуска корабля Cargo Dragon NASA рассматривает 3 мая.

В настоящее время "команды работают над планом по замене вышедшего из строя блока с помощью робототехники и полному восстановлению подачи электроэнергии в системы станции", отмечает NASA.

При этом подчеркивается, что "никакой непосредственной угрозы экипажу и станции нет".

Ранее "Интерфаксу" в "Роскосмосе" сообщили, что все системы российского сегмента МКС станции работают штатно после обнаруженных проблем с электропитанием американского сегмента.

"На американском сегменте МКС были зафиксированы некоторые проблемы с энергоснабжением. Поломка не сказалась на работе российского сегмента МКС. Все системы работают штатно. Экипаж чувствует себя хорошо", - сказали в госкорпорации.

Запуск американского "грузовика", который должен был состояться еще 25 апреля, уже трижды переносился. Американское космическое агентство отмечало, что корабль Dragon и ракета-носитель Falcon 9 были готовы и к более раннему запуску, а его перенос был вызван выбором наиболее приемлемой даты как для NASA, так и для компании SpaceX "в связи ограниченными возможностями МКС и орбитальной механики".

Как сообщалось, 19 апреля с МКС успешно состыковался выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль Cygnus. Он доставил на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

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